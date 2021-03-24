«Ювентус» рассматривает назначение Зидана. Тренер был бы рад воссоединиться с Роналду

«Ювентус» может расстаться с главным тренером команды Андреа Пирло по окончании сезона.
Как сообщает Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в списке специалистов, которых «бьянконери» рассматривают на роль нового наставника, присутствует Зинедин Зидан, в настоящее время возглавляющий мадридский «Реал». Помимо него туринцы рассматривают своего бывшего тренера Массимилиано Аллегри.
Уточняется, что сам Зидан был бы рад возможности воссоединиться с нападающим Криштиану Роналду. 36-летний португалец играл под его руководством в «Реале», а с в 2018 года выступает за «Ювентус».
Ранее стало известно о конфликте между Пирло и президентом «Ювентуса» Андреа Аньели. Команда, набрав 55 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Из-за сенсационного поражения «бьянконери» их отставание от лидирующего в первенстве «Интера» по итогам тура увеличилось до 10 очков. Выше туринцев располагается также «Милан» (59).
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