«Не хочу в это верить». Главный тренер «Тамбова» — о подозрении двух игроков в ставках

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал информацию, что РФС подозревает двух игроков в ставках.



«Письмо ещё не видел. Недавно созвонился с директором. После игры с «Ротором» каких-то ребят пытались обвинить в сдаче игры. Сейчас опять к этому вернулись. Не хочу в это верить. Говорят про игру с «Краснодаром» и «Сочи»? Честно говоря, слабо верится. Объективно говоря, и «Краснодар», и «Сочи» сильнее нас. Верить, конечно, не хочу. Сегодня первый день собираемся, будем проводить небольшой сбор в Казани. Сейчас буду звонить руководителям, узнавать», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



«Тамбов» в 23 матчах набрал 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (48). В тройку лидеров входят московские клубы «Спартак» (44) и «Локомотив» (40).

Два игрока «Тамбова» подозреваются в ставках. Клуб подтвердил, что их вызвали в РФС