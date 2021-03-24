Жена Карпина – о будущем мужа: насколько я знаю, он хочет на пенсию

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, рассказала о будущем мужа.
«Для меня главное, чтобы Валерий был в гармонии с самим собой и чтобы он был удовлетворен своей работой. Всегда поддерживаю любое его решение. Допускаю ли я возвращение мужа на ТВ? Как решит, так и будет. Но, насколько я знаю, он хочет на пенсию», — цитирует Карпину Sport24.
Напомним, что после 23-го тура Российской Премьер-Лиги начинается перерыв на матчи национальных команд. В предстоящую международную паузу сборной России предстоит провести встречи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).
«Ростов», набрав 37 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям опережая «Рубин» и уступая «Сочи». От зоны еврокубков подопечные Карпина отстают на 3 очка.
- 24 марта 2021
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