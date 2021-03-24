Филип Стеванович: как же «Манчестер Сити» хорош, это просто сумасшествие!

Сербский вингер Филип Стеванович признался, что с нетерпением ждёт дебюта в составе «Манчестер Сити». Английский клуб согласовал трансфер 18-летнего игрока в январе 2021 года. До конца сезона он будет играть за «Партизан» на правах аренды.

«Я считаю, что именно в этом клубе смогу добиться наибольшего прогресса. Стать частью такого клуба как „Манчестер Сити“ — это нечто невероятное. Но сейчас я хочу двигаться шаг за шагом к следующей цели. Мне очень нравится смотреть игры „Сити“. Я мечтаю однажды сыграть за такой большой клуб. Сделаю всё, чтобы это случилось.

Я смотрю каждый их матч. Как же они хороши, это просто сумасшествие! Мне будет очень приятно поработать с Пепом Гвардиолой. Я им восхищаюсь», — приводит слова Стевановича Goal.

Ранее появилась информация, согласно которой «Манчестер Сити» заплатил за трансфер Филипа € 8 млн, включая бонусы. Минувшим летом Стеванович мог перейти в «Манчестер Юнайтед».

Видеообзор матча «Фулхэм» — «Манчестер Сити»