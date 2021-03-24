Воспитанник ЦСКА Николаеш: зарплата была 12 тыс. рублей. Агентам было всё равно на меня

Воспитанник ЦСКА Анатолие Николаеш рассказал о зарплате, который он получал в дублирующем составе «армейцев».



«Я, наверное, был единственным, кто играл в дубле ЦСКА с юношеским контрактом. Чернов с Макаровым к тому времени уже заключили взрослые. Зарплата у меня была 12 тыс. рублей. Больше 15 000 в школе не платили. Теперь понимаю, что этим вопросом должны агенты заниматься, а моим агентам было всё равно на меня. Жаль, что я слишком поздно это понял.



Эти люди появились, когда начал привлекаться в сборные. А молодому пацану, школьнику, что нужно? Чтобы бутсы новые давали. Вот этими бутсами агенты и заманивают футболистов. Потом звонят родителям, обещают золотые горы. Они так красиво всё расписывали, что и родители, и я им поверили. Деньги меня в тот момент особо не интересовали – хотелось просто играть в футбол, прогрессировать. А на карманные расходы мне и 12 тыс. хватало», — сказал Николаеш в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Я жил без света и воды…» Почему чемпион Европы среди юношей бросил футбол в 24 года Грустная история воспитанника ЦСКА Николаеша — от первого лица.