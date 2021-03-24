Воспитанник ЦСКА Николаеш: зарплата была 12 тыс. рублей. Агентам было всё равно на меня

Воспитанник ЦСКА Анатолие Николаеш рассказал о зарплате, который он получал в дублирующем составе «армейцев».
«Я, наверное, был единственным, кто играл в дубле ЦСКА с юношеским контрактом. Чернов с Макаровым к тому времени уже заключили взрослые. Зарплата у меня была 12 тыс. рублей. Больше 15 000 в школе не платили. Теперь понимаю, что этим вопросом должны агенты заниматься, а моим агентам было всё равно на меня. Жаль, что я слишком поздно это понял.
Эти люди появились, когда начал привлекаться в сборные. А молодому пацану, школьнику, что нужно? Чтобы бутсы новые давали. Вот этими бутсами агенты и заманивают футболистов. Потом звонят родителям, обещают золотые горы. Они так красиво всё расписывали, что и родители, и я им поверили. Деньги меня в тот момент особо не интересовали – хотелось просто играть в футбол, прогрессировать. А на карманные расходы мне и 12 тыс. хватало», — сказал Николаеш в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 24 марта 2021
-
18:56
-
18:52
-
18:33
-
18:29
-
18:26
-
18:15
-
18:06
-
17:53
-
17:48
-
17:47
-
17:39
-
17:22
-
17:19
-
17:13
-
17:00
-
16:47
-
16:45
-
16:32
-
16:32
-
16:18
-
16:00
-
15:59
-
15:55
-
15:45
-
15:40
-
15:29
-
15:15
-
15:03
-
14:51
-
14:47
-
14:38
-
14:24
-
14:11
-
13:55
-
13:34