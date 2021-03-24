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Стали известны фамилии футболистов «Тамбова», подозреваемых в ставках

Стали известны фамилии футболистов «Тамбова», подозреваемых в ставках
Футбол / РПЛ 0

Стали известны фамилии двух футболистов «Тамбова», которых заподозрили в ставках на матчи собственной команды.

По информации Metaratings, в нарушении правил подозревают 32-летнего белорусского полузащитника Дмитрия Германа и 31-летнего российского нападающего Александра Еркина.

Ранее сообщалось, что футболистов «Тамбова» вызвали в РФС из-за подозрений в ставках. В клубе подтвердили, что игроки должны явиться в союз. Главный тренер команды Сергей Первушин заявил, что не хочет верить в вину своих подопечных.

«Тамбов» в 23 матчах набрал 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (48). В тройку лидеров входят московские клубы «Спартак» (44) и «Локомотив» (40).

РФС: ведётся проверка в отношении игроков «Тамбова» по вопросу участия в договорных матчах
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