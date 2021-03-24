РФС допускает проверку ещё части игроков «Тамбова». Они незаконно ставили на матчи

Российский футбольный союз (РФС) допускает проверку ещё части игроков «Тамбова» на совершение ставок. Об этом «Чемпионату» сообщил источник знакомый с ситуацией и собеседник в «Тамбове».



«Кроме Дмитрия Германа и Александра Еркина РФС может проверить и других игроков «Тамбова», — сообщил источник знакомый с ситуацией. Собеседник в «Тамбове» подтвердил эту информацию, добавив, что в клубе «были подозрения о ставках на игры» своих футболистов. «Однако финансовая ситуация настолько дикая, что даже разговоры в команде о ставках никем особо не пресекались. Поэтому ставки могли делать не только Герман и Еркин», — добавили в «Тамбове».



Ранее «СЭ» сообщил о том, что футболистов «Тамбова» вызвали в РФС из-за подозрений в ставках. Позже в клубе подтвердили «Чемпионату», что игроки должны явиться в союз, но не уточнили о причинах. Главный тренер команды Сергей Первушин заявил, что не хочет верить в вину своих подопечных.



Также издание Metaraitings назвало Александра Еркина и полузащитника Дмитрия Германа игроками, которые будут проверены РФС.



«Тамбов» на протяжении сезона испытывает серьезные финансовые проблемы. Игроки рассказывали об отсутствии зарплат. Зимой клуб допускал, что может снять с текущего чемпионата РПЛ. Однако футбольные власти и руководство региона заявили о намерении помощь клубу.



По правилам РФС участникам матча запрещено совершать ставки напрямую или через других лиц, консультировать или привлекать к ставкам, в частности, на результат, ход или любой другой аспект футбольного матча или турнира, а также на трансферы игроков, соглашения с тренерами, желтые карточки и удаления.

Стали известны фамилии футболистов «Тамбова», подозреваемых в ставках