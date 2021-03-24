Жена Карпина: когда девушки пишут мужу в директ — он показывает мне и ржёт

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, рассказала о внимании к мужу со стороны других девушек.
«Мы вместе пять лет и полностью доверяем друг другу. Сцен ревности не закатываем, да и поводов нет. Конечно, у обоих присутствует чувство собственности, но в меру. На самом деле, я не понимаю отношения, где люди говорят: я вообще не ревную. Не хочу никого судить, но для меня это какое-то безразличие.
Девушки к Валерию особо не навязываются. Бывают редкие сообщения в директ, присылают сердечки. Он сразу показывает и ржёт. Если честно, мне пишут чаще. Говорят комплименты, оставляют телефон. Я шучу, говорю: представляешь, мистер Х готов меня забрать с тремя детьми!
Самым шокирующим сообщением было: «Чтоб ты сдохла, тварь». До сих пор не понимаю, по какому поводу написали», — цитирует Карпину Sport24.
- 24 марта 2021
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