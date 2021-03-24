Пол Мерсон: люди смеются, когда я говорю, что «МЮ» — самый большой клуб в мировом футболе

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон оценил выступление «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.

«Люди продолжают смеяться, когда я говорю, что „Манчестер Юнайтед“ — самый большой клуб в мировом футболе. Но им нужно что-то выиграть. Они прервали победную серию „Ман Сити“, но нужно идти дальше и выиграть трофей. Теперь у них осталась лишь Лига Европы.

Я не знаю, что думают в руководстве «Юнайтед». Я не знаю, хотят ли они просто попасть в топ-4 и сыграть в Лиге чемпионов. Лигу чемпионов они получат, я не верю, что они вылетят из четвёрки.

Всё зависит от того, как это оценят владельцы, и чего они хотят. Если попадания в четвёрку достаточно, то работа сделана. Но я считаю, что «Манчестер Юнайтед» нужно выигрывать трофеи. Будет неплохо, если им удастся выиграть Лигу Европы и занять место в четвёрке», — написал Мерсон в своей колонке на сайте Sky Sports.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»