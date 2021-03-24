Источник: УЕФА откажется от финансового фэйр-плей

УЕФА откажется от правил финансового фэйр-плей, утверждает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».



По информации источника, организация создаст новую систему финансового контроля, которая будет предусматривать большую свободу для клубов с точки зрения трат.



Финансовый фэйр-плей был одобрен в 2010 году, а действует с 2011 года. За нарушение его правил в том числе были наказаны российские клубы.



В прошлом году было объявлено, что правила ФФП нарушил «Манчестер Сити». Английский клуб на два года отстранили от участия в Лиге чемпионов. Также сообщалось, что на «горожан» могут наложить санкции в Англии. Однако в итоге клуб подал апелляцию в спортивный арбитражный суд (CAS) и добился отмены дисквалификации.

Лицензирование и финансовый фэйр-плей — в новом выпуске подкаста «SILA Права»