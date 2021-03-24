Бывший президент «Реала»: Бэйл недоволен положением в «Тоттенхэме», кажется, Моуринью тоже

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон предположил, что нападающий Гарет Бэйл недоволен своим положением в «Тоттенхэм Хотспур».

«Он недоволен положением в „Тоттенхэме“, кажется, Моуринью тоже. Жозе не рассчитывает на него во многих матчах, Бэйл разочарован. Может, именно поэтому он хочет вернуться в „Реал“.

Мнение болельщиков может меняться. Если он будет хорошо играть и забивать голы, как прежде, то фанаты его поддержат. Но если этого не случится, проблемы вернутся вновь», — цитирует Кальдерона talkSPORT.

Бэйл был отдан «Реалом» «Тоттенхэму» в аренду на сезон-2020/2021. В нынешнем сезоне АПЛ валлийский нападающий провёл 12 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. В сезоне-2019/2020 Бэйл сыграл за «Реал» всего в 16 матчах чемпионата Испании, а в концовке соревнований часто оставался вне заявки на матчи. Контракт Гарета с «Королевским клубом» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Дубль Гарета Бэйла – в обзоре встречи «Тоттенхэма» с «Кристал Пэлас»