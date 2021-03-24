Даниэл Карвальо отреагировал на назначение Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал о желании вернуться в Москву, а также прокомментировал назначение экс-одноклубника Ивицы Олича на пост главного тренера «армейцев».
«Это прекрасная новость! Я помню Ивицу, как очень хорошего и целеустремленного человека. У нас, у бразильцев, никогда не было с ним проблем. Помню, как он без устали носился по полю, вгрызался в каждый мяч. Чувствовалась его жажда борьбы. Меня очень впечатляла его скорость, но еще больше — его стремление сохранить каждый мяч и биться до конца. Я очень надеюсь, что вместе с Ивицей ЦСКА вновь будет завоевывать свои титулы.
Я хотел бы работать с детьми. Думаю, что я бы мог им многое рассказать, чему-то научить. Ведь мы все когда-то сделали всё, чтобы ЦСКА стал лучшим российским клубом, и хотелось бы вновь помочь клубу стать таковым. Я надеюсь однажды вернуться в Москву и поработать с юными футболистами ЦСКА», — цитирует Карвальо «Евро-Футбол.Ру».
- 24 марта 2021
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