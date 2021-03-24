Эстония стартует в отборе к ЧМ-2022 без ряда основных игроков и главного тренера

Эстония стартует в отборе к ЧМ-2022 без ряда основных игроков и главного тренера, заразившегося коронавирусом, сообщает пресс-служба Эстонского футбольного союза.



Среди тех, кто не поможет сборной Эстонии в ближайших матчах, оказались Сийм Лутс, Карл Якоб Хейн, Карол Метс, Никита Баранов, Артур Пикк, Йоонас Тамм, Тревор Эльхи, Хиндрек Оямаа, Хенри Ярвелайд, Сергей Мошников, Маттиас Кяйт, Владислав Крейда, Брент Леписту, Эрик Сорга и Власий Синявский. Ранее было известно, что сборной также не помогут Хенрик Оямаа, Марко Меэритс, Кен Калласте, Сергей Зенев, Георгий Тунев, Маркус Соометс, Тайо Тенисте, Мартин Миллер и Марккус Сеппик.



Также коронавирусом заболел главный тренер Томас Хэберли. Сборная Эстонии не сможет рассчитывать на помощь его тренерского штаба.