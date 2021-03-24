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Марко ван Бастен: уверен, футбол был бы лучше без офсайдов

Марко ван Бастен: уверен, футбол был бы лучше без офсайдов
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен раскритиковал правило офсайда, действующее в футболе.

«Мне всё ещё не даёт покоя правило офсайда, потому что я убеждён, что это плохое правило. Как минимум я бы хотел попробовать доказать, что футбол возможен и без него. Уверен, он был бы лучше без офсайдов.

Футбол — потрясающая игра, но считаю, что нам по-прежнему нужно многое сделать, чтобы сделать его лучше, более зрелищным, интересным и захватывающим. Над этим надо работать», — приводит слова ван Бастена Sky Sports.

Ван Бастен начинал карьеру футболиста в 1981 году в «Аяксе», где провёл шесть лет, после чего перешёл в «Милан». В 1995 году завершил карьеру. В качестве тренера работал в сборной Нидерландов, «Аяксе», «Херенвене» и «АЗ Алкмар».

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