«Это предательство». Онопко — о футболистах «Тамбова», подозреваемых в игре на ставках

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал информацию, что двое футболистов «Тамбова» подозреваются в ставках.



«Когда ты ставишь на себя и выходишь играть с определёнными целями — это предательство. Футбольное преступление. Если тебе не платят зарплату — это не повод делать ставки. Не оправдываю руководство, которое плохо поступило с футболистами. Видел, что одному игроку не могли заплатить 12 тысяч рублей… Это очень плохо.



Твои пацаны бьются за тебя, а ты делаешь ставки… Вся команда бьётся, а некоторые игроки преследуют свои цели, им надо сыграть по-другому… Это очень подло по отношению к своим партнёрам, с которыми ты сидишь за одним столом и ешь один хлеб. Это то же самое, что ты пойдёшь защищать Родину, а кто-то будет стрелять тебе в спину», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

РФС допускает проверку ещё части игроков «Тамбова». Они незаконно ставили на матчи