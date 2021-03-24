Бышовец — о матче с Мальтой: никакого риска потерять очки нет

Бывший футболист и заслуженный тренер сборной СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Мальта — Россия.
«В матче с Мальтой основная задача — вкатиться в соревнование. Это очень важный момент, когда над тобой не давлеет результат. Мальта — команда, во многом уступающая нашей. Нужно спокойно определиться с составом и подвести команду к следующему матчу. Ожидать каких-то изменений в составе и в тактике не стоит.
Главное перед последним матчем с хорватами этот матч не вспоминать с горечью. У нас есть опыт с Молдавией, тогда сыграли 0:0. Когда будет критическая необходимость в победе над Хорватией, возникнут проблемы. Вот как они обыграли Англию в полуфинале. Хотя им особо победа не нужна была. В матче с Мальтой я даже не вижу риска потерять очки. Вопрос о победе не стоит. Однако нужно проявить уважение к сопернику», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Встреча Мальта — Россия состоится сегодня, 24 марта, в городе Та-Али (Мальта). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.
- 24 марта 2021
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