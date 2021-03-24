Клуб из Уэльса разорвал контракт с футболистом после шутки об изнасиловании

Клуб региональной лиги Уэльса «Бакли Таун» расторг контракт с игроком Сэмом Спридженом.
Ранее девушка по имении Сиания Тейлор на своей странице в «Твиттере» опубликовала скриншоты переписки с футболистом в приложении для знакомств. На одном из скриншотов запечатлено сообщение Сприджена, отправленное Сиании: «Если бы я мог переделать алфавит, твоё имя было бы изнасилованием, потому что это единственный способ, как я могу быть с тобой».
Вскоре после появления данных скриншотов в соцсетях «Бакли Таун» выступил с официальным заявлением и сообщил, что расторг контракт с футболистом.
«Мы узнали о сообщениях, которые один из игроков нашей основной команды писал на сайте знакомств. Он был уволен, и контракт с ним был незамедлительно расторгнут», — говорится в заявлении, опубликованном на странице «Бакли Таун» в «Твиттере».
- 24 марта 2021
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