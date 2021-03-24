Рыжиков: может, Сафонов и Максименко громко стучатся в сборную России, но их не слышат

Экс-голкипер «Тамбова» Сергей Рыжиков поделился мнением об игре голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова и вратаря «Спартака» Александра Максименко.

«Максименко и Сафонов — хорошие вратари. Они играют на самом высоком уровне. Есть коэффициент — хороший вратарь может допустить одну результативную ошибку, когда только из-за него команда пропускает, за 10 матчей. Если допускаешь две-три такие ошибки за чемпионат, ты — вратарь высочайшего уровня. Если пять-шесть — среднего.



Максименко — игра в Лиге Чемпионов хоть один матч? Нет. Уже не равноправное сравнение. Сафонов играл шесть матчей — опыта у него уже больше. Чтобы оценить их надёжность, нужно брать больший отрезок, чем тот, который они сыграли. У них у обоих были ошибки. Месяц они сыграют хорошо, в прессе они становятся «вратарями будущего». Допустят несколько ошибок за пару месяцев, уже говорят «им ещё рано в гору, у нас уже есть состоявшиеся вратари — Шунин, Джанаев, Гильерме».



Им сейчас надо хорошо играть, а их командам — постоянно играть в ЛЧ. Тогда эти вратари вырастут в игроков уровня сборной России. Вратарь один, двух же не поставишь. Это вратарская участь. У нас последние пять-шесть лет урожайные в плане вратарей: и Шунин, и Джанаев, и Гилерме, и Дюпин.



Сафонов и Максименко громко стучатся в сборную? Они, может быть, громко стучатся, но их не слышат. Вот «Зенит» почти каждый год выигрывает РПЛ, каждый год играет в ЛЧ, а Кержаков даже не рассматривается в сборную. Про него даже не говорят в прессе. Хотя вратарь очень сильный», — сказал Рыжиков в видео на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».