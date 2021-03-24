«Алания» обыграла «Текстильщик» благодаря голам Хубулова и Гурциева

В матче 32-го тура Футбольной национальной лиги владикавказская «Алания» переиграла ивановский «Текстильщик». Встреча проходила на стадионе «Текстильщик» в Иванове и завершилась со счётом 2:0.
На 43-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Алании» Владимир Хубулов, который реализовал пенальти. В добавленное время Батраз Гурциев увеличил преимущество гостей.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Ассистенты — Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Сергей Ядров (Калининград). Резервный арбитр — Дмитрий Матвеев.
«Алания» набрала 60 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Текстильщик» (41) находится на 13-м месте. Владикавказская команда опережает «Балтику» (55), занимающую пятое место, на пять очков.
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