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«Алания» обыграла «Текстильщик» благодаря голам Хубулова и Гурциева

«Алания» обыграла «Текстильщик» благодаря голам Хубулова и Гурциева
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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В матче 32-го тура Футбольной национальной лиги владикавказская «Алания» переиграла ивановский «Текстильщик». Встреча проходила на стадионе «Текстильщик» в Иванове и завершилась со счётом 2:0.

На 43-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Алании» Владимир Хубулов, который реализовал пенальти. В добавленное время Батраз Гурциев увеличил преимущество гостей.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Ассистенты — Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Сергей Ядров (Калининград). Резервный арбитр — Дмитрий Матвеев.

«Алания» набрала 60 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Текстильщик» (41) находится на 13-м месте. Владикавказская команда опережает «Балтику» (55), занимающую пятое место, на пять очков.

ФНЛ - Первый дивизион. 32-й тур
24 марта 2021, среда. 17:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
0 : 2
Алания
Владикавказ
0:1 Хубулов – 43' (пен)   0:2 Гурциев – 90+5'
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