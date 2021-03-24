«Зенит» попал в топ-50 лучших клубов десятилетия по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших клубов десятилетия. При составлении рейтинга учитывались успехи клубов в официальных соревнованиях в период с января 2011 года по декабрь 2020 года.



Рейтинг возглавила «Барселона» (Испания). Второе место занял ещё один испанский клуб — мадридский «Реал». Тройку лидеров рейтинга замкнула «Бавария» (Германия).



Лучшим российским клубом в рейтинге стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб занял 42-е место. «Краснодар» расположился на 96-й строчке, а московский ЦСКА занял 105-е место.

«Зенит» в 23 матчах набрал 48 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Напомним, санкт-петербургский клуб является действующим победителем турнира.