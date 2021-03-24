Александр Зинченко будет капитаном сборной Украины в матче с Францией

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко будет капитаном сборной Украины в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Франции, сообщает Football.ua. 24-летний футболист станет 29-м капитаном сборной Украины в официальных матчах.

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. С 2015 года Зинченко играет за сборную Украины. Полузащитник принял участие в 35 матчах национальной команды, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.



Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Франция — Украина состоится сегодня, 24 марта, на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало встречи — в 22:45 мск.