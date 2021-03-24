Александр Зинченко будет капитаном сборной Украины в матче с Францией
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко будет капитаном сборной Украины в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Франции, сообщает Football.ua. 24-летний футболист станет 29-м капитаном сборной Украины в официальных матчах.
В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. С 2015 года Зинченко играет за сборную Украины. Полузащитник принял участие в 35 матчах национальной команды, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Франция — Украина состоится сегодня, 24 марта, на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало встречи — в 22:45 мск.
Андрей Шевченко оценил готовность сборной Украины к матчу с Францией в отборе ЧМ-2022
Рекомендуем вам
- 25 марта 2021
-
05:27
-
04:55
-
03:27
-
02:50
-
02:35
-
02:13
-
01:58
-
01:52
-
01:37
-
01:24
-
01:19
-
00:57
-
00:48
-
00:41
-
00:40
-
00:38
-
00:37
-
00:35
-
00:08
- 24 марта 2021
-
23:59
-
23:55
-
23:46
-
23:45
-
23:21
-
23:09
-
23:03
-
22:08
-
21:54
-
21:54
-
21:30
-
21:24
-
20:15
-
20:05
-
20:00
-
19:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам