Рублёв: конечно, верю, что сборная России доберётся до Катара. Тем более, я уже добрался

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.

«Я часто играю в Дохе и знаю, что Катар любое мероприятие проводит на высоком уровне: отличные условия, еда, отель, транспорт. Стадионы к будущему чемпионату мира строятся быстро – в прошлом году проезжал рядом с несколькими уже готовыми аренами. А в этом приглашали посетить стадион «Аль-Байт», который построен в виде гигантского арабского шатра, но не получилось из-за ограничений. Надеюсь, ещё схожу туда, когда ситуация станет лучше, и я в следующий раз буду в Дохе.



Знаю, что на чемпионате мира все будет очень компактно, фактически турнир в одном городе – интересный формат, можно посмотреть несколько матчей за один день. Если на разных стадионах в один день играют две большие команды – можно успеть всё посмотреть вживую.



Сейчас, в середине марта, в Катаре с каждым днём становится жарче, но многие турниры проходят здесь как раз в декабре-январе: когда нет жары, приятная прохладная погода, вполне комфортно чувствуешь себя в кофте. Бывают и холодные дни, но оптимальная погода для спорта и путешествий – как раз в это время года.



Буду ли следить за отборочными матчами ЧМ-2022? Следить и болеть, конечно, буду – как и вся страна. А пожелал бы – наслаждаться игрой, каждым моментом на поле и просто и делать всё, что от них зависит. Верю ли, что сборная России доберётся до Катара? Конечно. Как можно не верить? Тем более я уже тут, уже добрался», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

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