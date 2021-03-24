Турция — Нидерланды: составы команд на матч отбора ЧМ-2022

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Стали известны стартовые составы сборных Турции и Нидерландов на матч 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022. Встреча пройдёт на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Турции: Чакыр, Челик, Кабак, Сеюнджю, Мераш, Йокушлу, Караман, Туфан, Чалханоглу, Языджы, Йылмаз.



Сборная Нидерландов: Крул, Вейндал, Блинд, де Лигт, Тете, де Йонг, Вейналдум, де Рон, Мален, Бергхейс, Депай.

Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Пол Тирни.

Турция и Нидерланды находятся в группе G отбора ЧМ-2022, где их соперниками являются Норвегия, Черногория, Латвия и Гибралтар.