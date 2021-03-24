Гендиректор «Рубина»: планируем в ближайшее время привить от коронавируса весь состав

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что в ближайшее время вся команда будет привита от коронавирусной инфекции.

«Мы все прививаемся от коронавируса. Мы сознательные члены общества. Планируем в ближайшее время, чтобы привился весь состав. Хотим сделать все правильно, пройти все анализы, все понять. Тогда сделаем. У нас весь штаб привился: пресс-служба, администраторы. Я-то сам болел, у меня пока высокие титры антител, но когда начнут снижаться, привьюсь. Мы постоянно в окружении людей, аэропорты, самолёты. Мы не можем это игнорировать», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Рубин» в 23 матчах набрал 37 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.