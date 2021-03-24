Португалия — Азербайджан: прямая онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 22:45

Сегодня, 24 марта, состоится матч сборных Португалии и Азербайджана. Встреча 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Зибертом. Ассистенты — Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — Саша Штегеманн.



Португалия и Азербайджан находятся в группе А отбора ЧМ-2022, где их соперниками являются Люксембург, Ирландия и Сербия.

В эту международную паузу сборная Португалии также сыграет с Сербией и Люксембургом, а Азербайджан проведёт встречу с сербской национальной командой.