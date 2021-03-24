Кавазашвили: если сборная России не обыграет Мальту, буду рыдать со смехом

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча сборной России со сборной Мальты.
«По сегодняшнему матчу сборной России даже думать нечего — наши уверенно выиграют, соперник уж очень-очень экзотический. Игра, конечно, ответственная, потому что очки пойдут в зачёт. Встречу с Мальтой надо рассматривать как проверку перед Словакией и Словенией.
Сегодня нужно забить больше мячей — это понадобится команде для уверенности в собственных силах, так как в последних матчах мы слишком много пропускали. Конечно, будет смешно, если мы не победим. Если это случится, буду рыдать со смехом, а не с горькими слезами. Это будет фантастика.
Черчесов даст команду ребятам, чтобы они с первой минуты и со всей ответственностью врубились в «темповой» атакующий футбол. Это нужно для того, чтобы быстрее сделать комфортный результат, а затем, если получится, разнообразить игру, попробовать сыграть в контроль мяча.
Стоит ли дать время молодым игрокам? Всё зависит от того, насколько быстро сборная добьётся комфортного счёта. Возможно, при этом раскладе, минуте на 60-й, Черчесов даст выйти молодым игрокам — но к этому времени нужно создать задел в 2-3 мяча. При всей моей огромной любви к нашей сборной, даже при преимуществе в счёте есть опасения за итоговый результат. Сейчас в сборной нет лидера, который мог бы повести команду за собой. Все какие-то одинаковые — в этом наша беда», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Агаевым.
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