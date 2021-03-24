Словения — Хорватия: прямая онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 22:45

Сегодня, 24 марта, состоится матч сборных Словении и Хорватии. Встреча 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 пройдёт на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу смешанная бригада арбитров из Испании и Германии во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Роберто Диас Перес Дель Паломар и Эдуард Байтингер. Резервный рефери — Харм Осмерс.



Словения и Хорватия находятся в группе Н отбора ЧМ-2022, где их соперниками являются Кипр, Мальта, Россия и Словакия.



В эту международную паузу сборная Словении также сыграет с Россией и Кипром, а Хорватия проведёт встречи с Кипром и Мальтой.