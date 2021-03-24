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Словения — Хорватия: прямая онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 22:45

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Словения — Хорватия: прямая онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 22:45
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Сегодня, 24 марта, состоится матч сборных Словении и Хорватии. Встреча 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 пройдёт на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу смешанная бригада арбитров из Испании и Германии во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Роберто Диас Перес Дель Паломар и Эдуард Байтингер. Резервный рефери — Харм Осмерс.

Словения и Хорватия находятся в группе Н отбора ЧМ-2022, где их соперниками являются Кипр, Мальта, Россия и Словакия.

В эту международную паузу сборная Словении также сыграет с Россией и Кипром, а Хорватия проведёт встречи с Кипром и Мальтой.

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