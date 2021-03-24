«Манчестер Сити» экспериментирует с искусственным интеллектом

Руководство «Манчестер Сити» наняло нескольких астрофизиков в группу анализа данных.



Как сообщает Daily Mail, один из них, Лори Шоу, бывший астрофизик и советник по казначейской политике одного из британских университетов, получил должность ведущего ученого по искусственному интеллекту в City Football Group (CFG). CFG — холдинговая компания, управляющая объединением футбольных клубов, в которое входят, в том числе, «Манчестер Сити», «Жирона», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити» и др. Клуб также нанял ещё как минимум трех ученых, специализировавшихся в области астрофизики.



«Манчестер Сити» сообщил, что новые сотрудники будут оказывать помощь всем 10 командам, входящим в CGF.



Отмечается, что CFG экспериментирует с технологиями, в том числе с искусственным интеллектом, чтобы опередить конкурентов. Использование различных данных в мировом футболе в последние годы резко возросло, а оптическое слежение за игроками — своего рода 3D—технология с использованием нескольких камер — теперь стало обычным делом. Этот вид анализа регистрирует каждое действие любого игрока на поле и определяет, с какой вероятностью тот или иной футболист может забить гол или как его действия на поле влияют на шансы команды забить. CFG пытается разработать более инновационный подход.

Владельцы «Манчестер Сити» купили уже восьмой клуб. Это вообще законно? По клубу в стране. Может, дойдут и до России?