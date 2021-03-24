«Манчестер Сити» экспериментирует с искусственным интеллектом

Руководство «Манчестер Сити» наняло нескольких астрофизиков в группу анализа данных.
Как сообщает Daily Mail, один из них, Лори Шоу, бывший астрофизик и советник по казначейской политике одного из британских университетов, получил должность ведущего ученого по искусственному интеллекту в City Football Group (CFG). CFG — холдинговая компания, управляющая объединением футбольных клубов, в которое входят, в том числе, «Манчестер Сити», «Жирона», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити» и др. Клуб также нанял ещё как минимум трех ученых, специализировавшихся в области астрофизики.
«Манчестер Сити» сообщил, что новые сотрудники будут оказывать помощь всем 10 командам, входящим в CGF.
Отмечается, что CFG экспериментирует с технологиями, в том числе с искусственным интеллектом, чтобы опередить конкурентов. Использование различных данных в мировом футболе в последние годы резко возросло, а оптическое слежение за игроками — своего рода 3D—технология с использованием нескольких камер — теперь стало обычным делом. Этот вид анализа регистрирует каждое действие любого игрока на поле и определяет, с какой вероятностью тот или иной футболист может забить гол или как его действия на поле влияют на шансы команды забить. CFG пытается разработать более инновационный подход.
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