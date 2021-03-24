В «Реале» не думают о возвращении Роналду

Мадридский «Реал» не видит смысла в возвращении нападающего Криштиану Роналду спустя три года после его ухода, сообщает COPE.

У руководства «Реала» остались отличные воспоминания о Криштиану, но клуб сосредоточен на том, чтобы подписать игрока, который станет звездой в будущем, поскольку не собирается возвращаться в прошлое.

Сообщалось, что руководство «Реала» готово предложить за 36-летнего форварда туринского «Ювентуса» лишь символическую сумму в связи с тяжёлой финансовой ситуацией. При этом «Реал» готов включить в сделку и 28-летнего атакующего полузащитника Иско.



Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. Со «сливочными» он завоевал 15 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, два Кубка и два Суперкубка страны, четыре кубка Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира. Будучи игроком «Королевского клуба», Криштиану стал обладателем четырёх «Золотых мячей».



Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне 36-летний форвард провёл 23 матча в итальянской Серии А, забил 23 гола и отдал две результативные передачи.