В «Реале» не думают о возвращении Роналду

Мадридский «Реал» не видит смысла в возвращении нападающего Криштиану Роналду спустя три года после его ухода, сообщает COPE.
У руководства «Реала» остались отличные воспоминания о Криштиану, но клуб сосредоточен на том, чтобы подписать игрока, который станет звездой в будущем, поскольку не собирается возвращаться в прошлое.
Сообщалось, что руководство «Реала» готово предложить за 36-летнего форварда туринского «Ювентуса» лишь символическую сумму в связи с тяжёлой финансовой ситуацией. При этом «Реал» готов включить в сделку и 28-летнего атакующего полузащитника Иско.
Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. Со «сливочными» он завоевал 15 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, два Кубка и два Суперкубка страны, четыре кубка Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира. Будучи игроком «Королевского клуба», Криштиану стал обладателем четырёх «Золотых мячей».
Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне 36-летний форвард провёл 23 матча в итальянской Серии А, забил 23 гола и отдал две результативные передачи.
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