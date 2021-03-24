«Ливерпуль» присматривается к защитнику мадридского «Реала»

«Ливерпуль» рассматривает возможность усиления центра обороны в летнее трансферное окно.



По сообщению AS, мерсисайдцы хотят подписать уже опытного футболиста, который может играть как в центре защиты, так и на фланге. Скаутский отдел «Ливерпуля» планирует пристально понаблюдать за защитником мадридского «Реала» Хосе Игнасио Начо во время четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.



Как утверждает источник, красные могут подписать 31-летнего испанца уже этим летом, если он проявит себя именно в матчах с «Ливерпулем». Руководство мерсисайдцев считает его приоритетным вариантом из-за его универсальности, опыта и относительной дешевизны.



В нынешнем сезоне Хосе Игнасио Начо провел за мадридцев 20 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Футболист является воспитанником «Королевского клуба». Его контракт со «сливочными» действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает Начо в € 10 млн.



Первый матч пары «Реал» — «Ливерпуль» состоится 6 апреля. Ответная встреча запланирована на среду, 14 апреля. Победитель этой пары сыграет либо с «Порту», либо с «Челси».

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