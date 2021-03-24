Якини: надеюсь, Кокорин быстро освоится в «Фиорентине»

Новый главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о целях итальянской команды на оставшуюся часть сезона.



«Я всегда поддерживал «Фиорентину». Готов помочь команде в трудную минуту и выложиться по полной. Мои отношения с «Фиорентиной» продолжаются много лет, я всегда чувствую себя здесь как дома. Теперь мы должны усердно работать, чтобы болельщики гордились нами.



Виделся с игроками, они были немного подавлены, но по-прежнему хотят добиться успеха. Впереди 10 важных матчей, мы должны вернуться в нужно русло. Что касается Кокорина, мы ещё не встречались, но надеюсь, что он быстро освоится в команде. Самое главное — заново открыть для себя единство и командный дух, чтобы набрать необходимые очки и остаться в Серии А», — приводит слова Якини пресс-служба «Фиорентины».

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