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«Торпедо» разгромило «Чертаново» в первом матче под руководством Бородюка

«Торпедо» разгромило «Чертаново» в первом матче под руководством Бородюка
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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В матче 32-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» переиграло «Чертаново». Встреча проходила на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве и завершилась со счётом 3:0.

На 20-й минуте счёт открыл полузащитник «Торпедо» Филипп Дворецков. Во втором тайме Дворецков оформил дубль. На 80-й минуте полузащитник «Чертаново» Андрей Алексеев получил красную карточку. Защитник москвичей Александр Каплиенко довёл счёт до разгромного на 90-й минуте.

«Торпедо» набрало 57 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Чертаново» (25) находится на 19-м месте.

Вчера, 23 марта, бывший тренер сборной России Александр Бородюк стал новым главным тренером московского «Торпедо». 22 марта «Торпедо» объявило о расставании с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем.

Результаты других матчей ФНЛ:

«Волгарь» — «Динамо» Брянск — 2:1

«Велес» — «Чайка» — 0:1

ФНЛ - Первый дивизион. 32-й тур
24 марта 2021, среда. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
3 : 0
Чертаново
Москва
1:0 Дворецков – 20'   2:0 Дворецков – 59'   3:0 Каплиенко – 89'
Удаления: нет / Алексеев – 79'
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