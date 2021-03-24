«Торпедо» разгромило «Чертаново» в первом матче под руководством Бородюка

В матче 32-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» переиграло «Чертаново». Встреча проходила на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве и завершилась со счётом 3:0.
На 20-й минуте счёт открыл полузащитник «Торпедо» Филипп Дворецков. Во втором тайме Дворецков оформил дубль. На 80-й минуте полузащитник «Чертаново» Андрей Алексеев получил красную карточку. Защитник москвичей Александр Каплиенко довёл счёт до разгромного на 90-й минуте.
«Торпедо» набрало 57 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Чертаново» (25) находится на 19-м месте.
Вчера, 23 марта, бывший тренер сборной России Александр Бородюк стал новым главным тренером московского «Торпедо». 22 марта «Торпедо» объявило о расставании с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем.
Результаты других матчей ФНЛ:
«Волгарь» — «Динамо» Брянск — 2:1
«Велес» — «Чайка» — 0:1
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