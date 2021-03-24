Канадский защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис стал послом доброй воли ООН по делам беженцев, сообщается на официальном сайте организации.



20-летний Дэвис стал первым футболистом и первым канадцем, который получил этот почётный статус. Напомним, Дэвис родился в лагере беженцев в Гане, куда его родители бежали из Либерии, спасаясь от гражданской войны.



«Я горжусь тем, что стал послом доброй воли ООН по делам беженцев. Мой собственный опыт побуждает меня выступать в защиту беженцев, делиться их историями и помогать изменить мир к лучшему», — отметил Дэвис.



В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 17 матчах немецкой Бундеслиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. С 2017 года защитник вызывается в сборную Канады.

«Бавария» после удаления Дэвиса забила за тайм четыре гола «Штутгарту»