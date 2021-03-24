Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис стал послом доброй воли ООН по делам беженцев
Канадский защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис стал послом доброй воли ООН по делам беженцев, сообщается на официальном сайте организации.
20-летний Дэвис стал первым футболистом и первым канадцем, который получил этот почётный статус. Напомним, Дэвис родился в лагере беженцев в Гане, куда его родители бежали из Либерии, спасаясь от гражданской войны.
«Я горжусь тем, что стал послом доброй воли ООН по делам беженцев. Мой собственный опыт побуждает меня выступать в защиту беженцев, делиться их историями и помогать изменить мир к лучшему», — отметил Дэвис.
В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 17 матчах немецкой Бундеслиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. С 2017 года защитник вызывается в сборную Канады.
«Бавария» после удаления Дэвиса забила за тайм четыре гола «Штутгарту»
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