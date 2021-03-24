Стал известен капитан молодёжной сборной Англии на Евро-2021

Нападающий «Арсенала» Эдвард Нкетиа прокомментировал тот факт, что он будет капитаном молодёжной сборной Англии (до 21 года) на чемпионате Европы-2021.



«Последний месяц или около того был очень трудным для меня. Я играл не так много, как хотелось бы, но продолжал упорно работать на тренировках и оставался преданным своему делу. Передо мной открылась прекрасная возможность сыграть важную роль в молодёжной сборной Англии на чемпионате Европы для игроков не старше 21 года, и её главный тренер, Эйди Бутройд, всё время был со мной на связи.



У меня впереди большой турнир, и я благодарен судьбе за возможность добиться чего-то особенного. Представлять свою страну на крупном международном турнире — это уже огромная честь, не говоря уже о том, чтобы быть капитаном команды.



Взять на себя такую ответственность — это великое чувство, которым я горжусь. С нетерпением жду возможности выйти на поле и внести свой вклад в наши успехи. Я был в восторге и улыбался, когда тренер говорил обо мне на пресс-конференции. Я благодарен ему за предоставленную возможность и ответственность», — приводит слова Нкетиа Goal.com.



Эдди Нкетиа в нынешнем сезоне АПЛ провёл 14 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Последний раз в чемпионате Англии нападающий появлялся на поле 30 января, в матче 21-го тура АПЛ сезона-2020/2021 с «МЮ» (0:0), выйдя на замену в самой концовке встречи.



Контракт Нкетиа с «канонирами» действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 18 млн.



Первый матч сборная Англии на молодёжном Евро-2021, который пройдёт в Венгрии и Словении, проведёт в четверг, 25 марта. Её соперником станет сборная Швейцарии. В группе D помимо англичан и швейцарцев также сыграют сборные Португалии и Хорватии.



В турнире впервые участвуют 16 команд. На групповом этапе команды разделены на четыре группы по четыре команды, победители и команды, занявшие вторые места, выйдут в четвертьфинал.

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