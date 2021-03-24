Роналду — в стартовом составе сборной Португалии на матч отбора ЧМ-2022 с Азербайджаном

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Азербайджана на матч 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Португалии: Лопеш, Канселу, Дуарте, Диаш, Мендеш, Моутинью, Невеш, Б. Силва, А. Силва, Нету, Роналду.
Сборная Азербайджана: Махамадалиев, Салахлы, Медведев, А. Гусейнов, Бадалов, Б. Гусейнов, Мустафаев, Махмудов, Кривоцюк, Горбани, Мадатов.
Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Зибертом. Ассистенты — Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — Саша Штегеманн.
Португалия и Азербайджан находятся в группе А отбора ЧМ-2022, где их соперниками являются Люксембург, Ирландия и Сербия.
- 25 марта 2021
-
05:27
-
04:55
-
03:27
-
02:50
-
02:35
-
02:13
-
01:58
-
01:52
-
01:37
-
01:24
-
01:19
-
00:57
-
00:48
-
00:41
-
00:40
-
00:38
-
00:37
-
00:35
-
00:08
- 24 марта 2021
-
23:59
-
23:55
-
23:46
-
23:45
-
23:21
-
23:09
-
23:03
-
22:08
-
21:54
-
21:54
-
21:30
-
21:24
-
20:15
-
20:05
-
20:00
-
19:55