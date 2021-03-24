Роналду — в стартовом составе сборной Португалии на матч отбора ЧМ-2022 с Азербайджаном

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Азербайджана на матч 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Португалии: Лопеш, Канселу, Дуарте, Диаш, Мендеш, Моутинью, Невеш, Б. Силва, А. Силва, Нету, Роналду.



Сборная Азербайджана: Махамадалиев, Салахлы, Медведев, А. Гусейнов, Бадалов, Б. Гусейнов, Мустафаев, Махмудов, Кривоцюк, Горбани, Мадатов.

Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Зибертом. Ассистенты — Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — Саша Штегеманн.



Португалия и Азербайджан находятся в группе А отбора ЧМ-2022, где их соперниками являются Люксембург, Ирландия и Сербия.