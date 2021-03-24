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«Оренбург» обыграл «Балтику» и вернулся на второе место в ФНЛ

«Оренбург» обыграл «Балтику» и вернулся на второе место в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 32-го тура Футбольной национальной лиги «Балтика» проиграла «Оренбургу». Встреча проходила на стадионе «Калининград» и завершилась со счётом 1:2.

На 2-й минуте счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Денис Ткачук. В конце первого тайма полузащитник гостей Александр Нойок увеличил преимущество. Во втором тайме полузащитник Ильнур Альшин отыграл один мяч.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым (Санкт-Петербург). Ассистенты — Дмитрий Сафьян (Москва) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Тарас Шевченко.

«Оренбург» в 32 матчах набрал 67 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Балтика» (55) находится на шестом месте. На третьем месте — «Нижний Новгород» (66).

ФНЛ - Первый дивизион. 32-й тур
24 марта 2021, среда. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Ткачук – 2'   0:2 Латышонок – 40' (автогол)   1:2 Альшин – 70'
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