«Оренбург» обыграл «Балтику» и вернулся на второе место в ФНЛ

В матче 32-го тура Футбольной национальной лиги «Балтика» проиграла «Оренбургу». Встреча проходила на стадионе «Калининград» и завершилась со счётом 1:2.

На 2-й минуте счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Денис Ткачук. В конце первого тайма полузащитник гостей Александр Нойок увеличил преимущество. Во втором тайме полузащитник Ильнур Альшин отыграл один мяч.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым (Санкт-Петербург). Ассистенты — Дмитрий Сафьян (Москва) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Тарас Шевченко.

«Оренбург» в 32 матчах набрал 67 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Балтика» (55) находится на шестом месте. На третьем месте — «Нижний Новгород» (66).