Тренер «Рубина» дисквалифицирован на два матча РПЛ
Тренер казанского «Рубина» Олег Кузьмин дисквалифицирован на два матча Российской Премьер-Лиги по итогам встречи 23-го тура чемпионата России с «Химками» (1:3), сообщается на официальном сайте РФС.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС применил санкции к тренеру казанской команды за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча.
Казанский «Рубин» в 23 матчах набрал 37 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2020/2021. Подмосковные «Химки» (35) — на 9-м месте. Лидером чемпионата России является санкт-петербургский «Зенит», в 23 матчах набравший 48 очков. В первую тройку также входят московские клубы «Спартак» (44) и «Локомотив» (40). Действующим победителем турнира является «Зенит».
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