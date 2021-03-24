Тренер «Рубина» дисквалифицирован на два матча РПЛ

Тренер казанского «Рубина» Олег Кузьмин дисквалифицирован на два матча Российской Премьер-Лиги по итогам встречи 23-го тура чемпионата России с «Химками» (1:3), сообщается на официальном сайте РФС.



Контрольно-дисциплинарный комитет РФС применил санкции к тренеру казанской команды за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча.



Казанский «Рубин» в 23 матчах набрал 37 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2020/2021. Подмосковные «Химки» (35) — на 9-м месте. Лидером чемпионата России является санкт-петербургский «Зенит», в 23 матчах набравший 48 очков. В первую тройку также входят московские клубы «Спартак» (44) и «Локомотив» (40). Действующим победителем турнира является «Зенит».

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