Маунт рассказал об изменениях в его игре с приходом Тухеля на пост наставника «Челси»

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Мэйсон Маунт рассказал об изменениях в его игре с приходом Томаса Тухеля на пост наставника синих.
«За последние пару месяцев моя игра была чем-то вроде американских горок, но это был ценный опыт, я многому научился за это время. В одном из матчей по просьбе Томаса Тухеля я играл на пяти разных позициях. В некоторых аспектах игры мне нужно совершенствоваться, но это всё равно стало хорошим фактом для меня, потому что мне есть к чему стремиться. Теперь я знаю, что могу быть универсален и могу прямо во время матча менять позицию на поле. Именно это требует современный футбол.
В сборной ты или в клубе — не важно. С каждым днём я обретаю уверенность в себе и узнаю об игре немного больше. Я хочу становиться всё лучше и лучше, это главное. Это касается не только меня, но и всех игроков сборной Англии. Мы на правильном пути. Путь в Катар начинается с отборочных матчей Чемпионата мира, а именно, с завтрашнего матча», — цитирует Маунта Goal.com.
В нынешнем сезоне АПЛ Мэйсон Маунт провёл 28 матчей, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.
В марте сборной Англии предстоит встретиться со сборными Сан-Марино, Албании и Польши. Матч с Сан-Марино состоится в четверг, 25 марта. Начало — в 22:45 мск.
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