Маттейс де Лигт: сборной Турции во многом повезло, а Нидерландам везения не хватило

Защитник «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт прокомментировал результат матча отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Турции (2:4).



«В этом матче всё решали детали. Думаю, сборной Турции во многом повезло, а нам везения не хватило. Незадолго до перерыва я хотел сократить отставание в счёте, но судья не засчитал гол. Я видел, что мяч пересёк линию ворот, поэтому считаю, что это был чистый гол.



Мы должны проанализировать последние два гола, забитые сборной Турции. Нужно рассмотреть эти моменты особенно пристально. После того, как счёт стал 3:2, соперник испугался. Мы были уверены, что сможем наверстать упущенное, но затем пропустили со штрафного. Конечно, после этого матча ничего не потеряно. У нас впереди много встреч. Нужно проанализировать ошибки и быстро восстановиться. Хорошее ощущение должно вернуться в скором времени», — приводит слова де Лигта NOS.nl.

Тренер сборной Нидерландов: результат разочаровывает, но турки были убийственно эффективны