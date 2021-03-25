Франция упустила победу над Украиной, Финляндия сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Франции сыграла вничью со сборной Украины. Встреча проходила на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась со счётом 1:1.

На 19-й минуте счёт открыл Антуан Гризманн. Гризманн выиграл борьбу у Александра Зинченко на правом фланге атаки, вошёл в чужую штрафную и исполнил классный удар в дальний угол ворот Георгия Бущана. На 57-й минуте Преснел Кимпембе забил автогол. Александр Караваев сумел сыграть на опережение против замешкавшегося Килиана Мбаппе на правом фланге атаки, после чего отпасовал в центр на линию штрафной, откуда пробил в касание Сергей Сидорчук, и мяч рикошетом от Кимпембе залетел в ворота.

В параллельном матче группы D сборная Финляндии сыграла вничью со сборной со счётом 2:2 Боснии и Герцеговины. На 55-й минуте счёт открыл Миралем Пьянич. Спустя три минуты Теэму Пукки сравнял счёт, ему ассистировал Йони Кауко. На 77-й минуте Пукки оформил дубль, голевую передачу отдал Йоэль Похьянпало. На 84-й минуте счёт сравнял Мирослав Стеванович.