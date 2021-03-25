Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Франция упустила победу над Украиной, Финляндия сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Франция упустила победу над Украиной, Финляндия сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Франции сыграла вничью со сборной Украины. Встреча проходила на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась со счётом 1:1.

На 19-й минуте счёт открыл Антуан Гризманн. Гризманн выиграл борьбу у Александра Зинченко на правом фланге атаки, вошёл в чужую штрафную и исполнил классный удар в дальний угол ворот Георгия Бущана. На 57-й минуте Преснел Кимпембе забил автогол. Александр Караваев сумел сыграть на опережение против замешкавшегося Килиана Мбаппе на правом фланге атаки, после чего отпасовал в центр на линию штрафной, откуда пробил в касание Сергей Сидорчук, и мяч рикошетом от Кимпембе залетел в ворота.

В параллельном матче группы D сборная Финляндии сыграла вничью со сборной со счётом 2:2 Боснии и Герцеговины. На 55-й минуте счёт открыл Миралем Пьянич. Спустя три минуты Теэму Пукки сравнял счёт, ему ассистировал Йони Кауко. На 77-й минуте Пукки оформил дубль, голевую передачу отдал Йоэль Похьянпало. На 84-й минуте счёт сравнял Мирослав Стеванович.

ЧМ-2022 - Европа. Группа D. 1-й тур
24 марта 2021, среда. 22:45 МСК
Франция
Окончен
1 : 1
Украина
1:0 Гризманн – 19'   1:1 Кимпембе – 57' (автогол)
ЧМ-2022 - Европа. Группа D. 1-й тур
24 марта 2021, среда. 22:45 МСК
Финляндия
Окончен
2 : 2
Босния и Герцеговина
0:1 Пьянич – 55'   1:1 Пукки – 58'   2:1 Пукки – 77'   2:2 Стеванович – 84'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по футболу 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021