Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Португалия минимально обыграла Азербайджан, Сербия одолела Ирландию

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Португалия минимально обыграла Азербайджан, Сербия одолела Ирландию
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Португалии переиграла сборную Азербайджана. Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 1:0.

На 37-й минуте единственный гол в матче забил защитник сборной Азербайджана Максим Медведев.

В параллельной встрече группы А сборная Сербии обыграла национальную команду Ирландии со счётом 3:2. На 18-й минуте счёт открыл Алан Браун, ему ассистировал Каллум Робинсон. На 40-й минуте счёт сравнял Душан Влахович, голевую передачу отдал Душан Тадич. Александр Митрович вывел сербов вперёд, ассист на счету Тадича. Затем Митрович оформил дубль. В концовке Джеймс Коллинз сократил разрыв в счёте.

ЧМ-2022 - Европа. Группа A. 1-й тур
24 марта 2021, среда. 22:45 МСК
Португалия
Окончен
1 : 0
Азербайджан
1:0 Медведев – 37' (автогол)
ЧМ-2022 - Европа. Группа A. 1-й тур
24 марта 2021, среда. 22:45 МСК
Сербия
Окончен
3 : 2
Ирландия
0:1 Браун – 18'   1:1 Влахович – 40'   2:1 Митрович – 68'   3:1 Митрович – 75'   3:2 Коллинз – 86'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по футболу 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021