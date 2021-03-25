Португалия минимально обыграла Азербайджан, Сербия одолела Ирландию
В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Португалии переиграла сборную Азербайджана. Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 1:0.
На 37-й минуте единственный гол в матче забил защитник сборной Азербайджана Максим Медведев.
В параллельной встрече группы А сборная Сербии обыграла национальную команду Ирландии со счётом 3:2. На 18-й минуте счёт открыл Алан Браун, ему ассистировал Каллум Робинсон. На 40-й минуте счёт сравнял Душан Влахович, голевую передачу отдал Душан Тадич. Александр Митрович вывел сербов вперёд, ассист на счету Тадича. Затем Митрович оформил дубль. В концовке Джеймс Коллинз сократил разрыв в счёте.
ЧМ-2022 - Европа. Группа A. 1-й тур
24 марта 2021, среда. 22:45 МСК
Португалия
Окончен
1 : 0
Азербайджан
1:0 Медведев – 37' (автогол)
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