Португалия минимально обыграла Азербайджан, Сербия одолела Ирландию

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Португалии переиграла сборную Азербайджана. Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 1:0.

На 37-й минуте единственный гол в матче забил защитник сборной Азербайджана Максим Медведев.

В параллельной встрече группы А сборная Сербии обыграла национальную команду Ирландии со счётом 3:2. На 18-й минуте счёт открыл Алан Браун, ему ассистировал Каллум Робинсон. На 40-й минуте счёт сравнял Душан Влахович, голевую передачу отдал Душан Тадич. Александр Митрович вывел сербов вперёд, ассист на счету Тадича. Затем Митрович оформил дубль. В концовке Джеймс Коллинз сократил разрыв в счёте.