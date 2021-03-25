Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сборная Хорватии с Влашичем проиграла Словении в матче отбора ЧМ-2022

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Сборная Хорватии с Влашичем проиграла Словении в матче отбора ЧМ-2022
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

В матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная Словении принимала национальную команду Хорватии. Встреча прошла на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 15-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Словении Сандри Ловрич. Результативную передачу отдал нападающий Андраж Шпорар.

В другом матче группы Н сборная Кипра принимала Словакию. Встреча, прошедшая на стадионе «ГСП» в Никосии (Кипр), завершилась ничьей со счётом 0:0.

Сборная Словении набрала 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Словакия и Кипр (оба — 1 очко) — на 3-м и 4-м месте соответственно. Хорватия (0) — на 5-м месте. Соперниками команд по группе Н являются сборные России и Мальты.

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 1-й тур
24 марта 2021, среда. 22:45 МСК
Словения
Окончен
1 : 0
Хорватия
1:0 Ловрич – 15'
ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 1-й тур
24 марта 2021, среда. 22:45 МСК
Кипр
Окончен
0 : 0
Словакия
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по футболу 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021