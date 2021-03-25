Сборная Хорватии с Влашичем проиграла Словении в матче отбора ЧМ-2022

В матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная Словении принимала национальную команду Хорватии. Встреча прошла на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 15-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Словении Сандри Ловрич. Результативную передачу отдал нападающий Андраж Шпорар.



В другом матче группы Н сборная Кипра принимала Словакию. Встреча, прошедшая на стадионе «ГСП» в Никосии (Кипр), завершилась ничьей со счётом 0:0.



Сборная Словении набрала 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Словакия и Кипр (оба — 1 очко) — на 3-м и 4-м месте соответственно. Хорватия (0) — на 5-м месте. Соперниками команд по группе Н являются сборные России и Мальты.