Черчесов ответил на вопрос о прогрессе Алексея Миранчука в «Аталанте»

Наставник национальной команды России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, увидел ли он рост Алексея Миранчука в «Аталанте».
«Определённый опыт он получает. Мы с ним ещё не говорили, потому что они вместе с ребятами только прилетели. У нас обязательно будет диалог. Он играет на многих позициях. С одной стороны, для нас это хорошо, игрок становится разносторонним. Другое дело, что нам надо выбрать определённую позицию и для него, и для Головина, чтобы они показывали свои лучшие качества», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
В матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 российская сборная обыграла сборную Мальту со счётом 3:1. Сборная России набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Мальта (0) — на 6-м месте. Соперниками команд по группе Н являются сборные Словении, Словакии, Кипра и Хорватии.
- 25 марта 2021
-
05:27
-
04:55
-
03:27
-
02:50
-
02:35
-
02:13
-
01:58
-
01:52
-
01:37
-
01:24
-
01:19
-
00:57
-
00:48
-
00:41
-
00:40
-
00:38
-
00:37
-
00:35
-
00:08
- 24 марта 2021
-
23:59
-
23:55
-
23:46
-
23:45
-
23:21
-
23:09
-
23:03
-
22:08
-
21:54
-
21:54
-
21:30
-
21:24
-
20:15
-
20:05
-
20:00
-
19:55