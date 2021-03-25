Черчесов ответил на вопрос о прогрессе Алексея Миранчука в «Аталанте»

Наставник национальной команды России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, увидел ли он рост Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Определённый опыт он получает. Мы с ним ещё не говорили, потому что они вместе с ребятами только прилетели. У нас обязательно будет диалог. Он играет на многих позициях. С одной стороны, для нас это хорошо, игрок становится разносторонним. Другое дело, что нам надо выбрать определённую позицию и для него, и для Головина, чтобы они показывали свои лучшие качества», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

В матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 российская сборная обыграла сборную Мальту со счётом 3:1. Сборная России набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Мальта (0) — на 6-м месте. Соперниками команд по группе Н являются сборные Словении, Словакии, Кипра и Хорватии.