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«Not bad». Зеленский оценил результат матча сборной Украины с Францией

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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«Not bad». Зеленский оценил результат матча сборной Украины с Францией
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Президент Украины Владимир Зеленский оценил результат матча сборной Украины с национальной командой Франции. В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Франции сыграла вничью со сборной Украины. Встреча проходила на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась со счётом 1:1.

«Ничья на выезде с чемпионами мира — not bad. Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, добытым несмотря на солидные кадровые потери! Вперед, Украина!», — написал Зеленский в своём «твиттере».

В следующем туре сборная Украины встретится с национальной командой Финляндии. Матч состоится 28 марта во Львове на стадионе «Арена Львов». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. 31 марта украинская сборная встретится с Казахстаном.

Франция упустила победу над Украиной, Финляндия сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной
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