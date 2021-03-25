«Not bad». Зеленский оценил результат матча сборной Украины с Францией
Президент Украины Владимир Зеленский оценил результат матча сборной Украины с национальной командой Франции. В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Франции сыграла вничью со сборной Украины. Встреча проходила на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась со счётом 1:1.
«Ничья на выезде с чемпионами мира — not bad. Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, добытым несмотря на солидные кадровые потери! Вперед, Украина!», — написал Зеленский в своём «твиттере».
В следующем туре сборная Украины встретится с национальной командой Финляндии. Матч состоится 28 марта во Львове на стадионе «Арена Львов». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. 31 марта украинская сборная встретится с Казахстаном.
Франция упустила победу над Украиной, Финляндия сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной
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