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Черчесов одержал 21 победу в 50 матчах сборной. Впереди только Хиддинк и Романцев

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Черчесов одержал 21 победу в 50 матчах сборной. Впереди только Хиддинк и Романцев
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов провёл 50-ю игру во главе национальной команды. После победы над Мальтой (3:1) в активе 57-летнего специалиста 21 победа – больше лишь у Гуса Хиддинка (22 победы в 39 играх) и у Олега Романцева (36 побед в 60 встречах).

Также из 50 игр под руководством Черчесова сборная 12 раз сыграла вничью и 17 раз проиграла. Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года.

Сборная России на выезде победила команду Мальты со счётом 3:1 в первом раунде группового этапа отбора к ЧМ-2022. Первый гол в матче на 23-й минуте забил Артём Дзюба, затем Марио Фернандес на 35-й минуте удвоил преимущество гостей. После перерыва мальтийцы сократили отставание благодаря голу Джозефа Мбонга, а в концовке встречи Александр Соболев установил окончательный счёт.

Следующий матч российская сборная проведёт в Сочи 27 марта с командой Словении.

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