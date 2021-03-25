Победа России над Мальтой, лидерство российских фигуристов на ЧМ. Главное к утру

Сборная России по футболу в первом матче отбора ЧМ-2022 на выезде обыграла Мальту со счётом 3:1, а фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Сборная России обыграла Мальту в матче отбора ЧМ-2022.

2. Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на чемпионате мира.

3. Бельгия обыграла Уэльс, Чехия забила шесть голов Эстонии.

4. «Зенит» не смог выйти в финал волейбольной Лиги чемпионов, проиграв в «золотом» сете.

5. «Торпедо» разгромило «Чертаново» в первом матче под руководством Бородюка.

6. Кузнецова проиграла в первом круге турнира в Майами.

7. Артём Дзюба вышел на чистое второе место по числу голов за сборную России.

8. Турция обыграла Нидерланды в матче отбора ЧМ-2022. Команды забили шесть голов на двоих.