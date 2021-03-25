Диего Коста дал согласие на переход в «Бенфику»

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и «Челси» Диего Коста летом продолжит карьеру в португальской «Бенфике». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, португальский клуб достиг принципиальной договорённости с 32-летним игроком. Форвард сборной Испании имеет статус свободного агента после ухода из «Атлетико» в декабре 2020 года.
Ранее сообщалось, что «Бенфика» предложила Косте двухлетний контракт с зарплатой в € 3 млн в год.
Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн. В нынешнем сезоне форвард успел провести за мадридцев семь матчей, в которых забил два гола.
На протяжении карьеры Коста выступал за португальские «Брагу», «Пенафиел», испанские «Атлетико», «Сельту», «Альбасете», «Вальядолид», «Райо Вальекано» и английский «Челси».
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