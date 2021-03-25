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АПЛ ввела штрафы за обмен футболками после матчей

АПЛ ввела штрафы за обмен футболками после матчей
Футбол / Англия 0
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Руководство английской Премьер-лиги продолжает пристально следить за соблюдением протоколов проведения матчей в период пандемии COVID-19.

Как сообщает Daily Mail, клубы АПЛ будут обязаны оплатить штраф в размере почти € 6 тыс. каждый раз, когда их игрок будет обмениваться футболками сразу по окончании матча. Источник утверждает, что одна из команд уже получила двойное наказание за один из матчей.

Штрафы были введены после того, как назначенный английской Премьер-лигой сотрудник по соблюдению требований проведения соревнований во время коронавирусных ограничений опубликовал отчёт, в котором указал, что футболисты часто проявляют «плохую дисциплину в отношении протоколов».

Клубы могут оплатить штраф самостоятельно или передать его нарушившим данное правило игрокам. Команда, которая уже была дважды оштрафована, перенаправила требования об оплате штрафов футболистам. Источник не приводит название клуба, первым получившего подобный штраф.

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