Выпускник знаменитого «класса-92» может продолжить карьеру в «Дерби Каунти»

Легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» Ники Батт, недавно покинувший пост руководителя отдела развития первой команды манкунианцев, может оказаться в «Дерби Каунти».
По сообщению Daily Mail со ссылкой на The Sun, главный тренер «Дерби» Уэйн Руни предложил Батту войти в его тренерский штаб, и бывший функционер «МЮ» склоняется принять данное предложение.
Источник утверждает, что «Интер Майами» — команда MLS, одним из владельцев которой является ещё один легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм, — также проявляет интерес к кандидатуре Батта, считая, что он может помочь главному тренеру команды Филу Невиллу (ещё одной знаковой фигуре «МЮ»), а также практически с нуля отстроить молодёжную академию флоридцев. Однако именно «Дерби Каунти» называется приоритетным местом работы для Ники Батта.
Ники Батт девять лет работал в «Манчестер Юнайтед» на различных должностях. В качестве игрока Батт провёл за основу «МЮ» 387 матчей во всех турнирах и забил 26 голов. Ники является шестикратным чемпионом Англии, трёхкратным обладателем Кубка Англии и победителем Лиги чемпионов. Наряду с Дэвидом Бекхемом, Филом и Гари Невиллами и Райаном Гиггзом является выпускником знаменитого «класса-92».
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