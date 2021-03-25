Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ансу Фати рискует пропустить остаток сезона. Ему может потребоваться ещё одна операция

Ансу Фати рискует пропустить остаток сезона. Ему может потребоваться ещё одна операция
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати восстанавливается после травмы медленнее, чем ожидал медицинский штаб команды.

Как сообщает Marca со ссылкой на Catalunya Radio, 18-летнему футболисту может потребоваться ещё одна операция, поскольку его мениск не заживает. Решение будет принято в ближайшие дни. Ожидается, что в случае хирургического вмешательства Ансу пропустит остаток нынешнего сезона.

Фати получил травму в матче с «Бетисом» в ноябре прошлого года, после чего перенёс операцию. По прогнозам он должен был вернуться в строй к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (1:1), однако восстановление затянулось. В феврале у форварда возникли осложнения, из-за которых возвращение отложили на конец марта.

Кварацхелия — в топ-50 лучших футболистов до 20 лет по версии L'Equipe
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021