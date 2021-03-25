Ансу Фати рискует пропустить остаток сезона. Ему может потребоваться ещё одна операция
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати восстанавливается после травмы медленнее, чем ожидал медицинский штаб команды.
Как сообщает Marca со ссылкой на Catalunya Radio, 18-летнему футболисту может потребоваться ещё одна операция, поскольку его мениск не заживает. Решение будет принято в ближайшие дни. Ожидается, что в случае хирургического вмешательства Ансу пропустит остаток нынешнего сезона.
Фати получил травму в матче с «Бетисом» в ноябре прошлого года, после чего перенёс операцию. По прогнозам он должен был вернуться в строй к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (1:1), однако восстановление затянулось. В феврале у форварда возникли осложнения, из-за которых возвращение отложили на конец марта.
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